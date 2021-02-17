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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı uyarısı! "Hemen ihbar edin"

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara konusunda uyarıda bulundu. Aşının öncelik sıralamasına göre herkese ücretsiz olarak yapıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşlardan para talep eden dolandırıcıları SABİM 184'e ihbar etmesini talep etti.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı uyarısı! Hemen ihbar edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs aşısına yönelik bir uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

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