Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı uyarısı! "Hemen ihbar edin"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara aşı konusunda uyarıda bulundu. Aşının öncelik sıralamasına göre herkese ücretsiz olarak yapıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşlardan para talep eden dolandırıcıları SABİM 184'e ihbar etmesini talep etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs aşısına yönelik bir uyarıda bulundu.
İŞTE SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Koca "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.