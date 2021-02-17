Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü ilk ATAK helikopterini teslim aldı
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi. Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.
Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.