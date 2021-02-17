15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘vur’ emri veren hain darbecilere 2 milyonluk tazminat davası açıldı

Bir teknoloji firmasında satış temsilcisi olan ve evlilik hazırlıkları yapan 29 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız, 15 Temmuz hain darbe girişimini engellemek için kalkışmanın başladığı yer olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkanlar arasındaydı. Muharrem Kerem Yıldız o gece başına isabet eden kurşunla şehit oldu.

Çekilen görüntülerde köprüyü kapatan darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan ile eski yarbay Turgut Ödemiş hedef gözeterek sivillere ateş açıyor, beraberindeki askerlere de 'vur' emri veriyordu. İsimleri ankesör soruşturmalarında da geçen iki darbeci, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.