Rusya'dan Türk İHA'ları hakkında flaş itiraf! S-400 üzerinden anlattı

"TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İTİRAZDA BULUNAMAYIZ"

Kozurov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimi yapmaya hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek, "Bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu?" diye sordu.

İki egemen ülkenin askeri-teknoloji alanında iş birliği yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov, "Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin batıda yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün; ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz" dedi.