Rusya'dan Türk İHA'ları hakkında flaş itiraf! S-400 üzerinden anlattı
Ukrayna'nın Türkiye ile yaptığı İHA/SİHA anlaşması Rusya'yı korkuttu. Türk İHA'larının gücünden çekinen Rusya'dan önemli açıklamalar geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk İHA'larını S-400'ler üzerinden örnek vererek anlattı.
Türk İHA/SİHA'larının gücüne hem Libya hem de Karabağ'da yakından tanıklık eden Rusya, çarpıcı itiraflarda bulundu. Ukrayna'nın Türkiye ile yaptığı İHA/SİHA anlaşmasını gündeme taşıyan Rus yetkililer, işlerinin zora gireceğini dile getirdi.
RUSYA SİHA'LARI UKRAYNA'NIN ALMASINDAN ENDİŞELİ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ülkesinin en köklü gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'ya uzun bir mülakat verdi.
Ankara ile Moskova arasında son zamanlarda artan ve gelişen ilişkileri değerlendiren Yerhov, gazetenin Dmitry Kozurov adlı muhabirinin Türk SİHA'ları ile ilgili sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.
"TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İTİRAZDA BULUNAMAYIZ"
Kozurov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimi yapmaya hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek, "Bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu?" diye sordu.
İki egemen ülkenin askeri-teknoloji alanında iş birliği yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov, "Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin batıda yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün; ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz" dedi.
"TB2'LER BÖLGEDE ÜSTÜNLÜK KURAR"
Rus uzmanların Türk SİHA'larının bölgede kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan büyükelçi Yerhov, "İtiraf etmeliyiz ki Rus uzmanlar, Kiev'in, Türk yapımı Bayraktar TB2'lere sahip olmanın vereceği üstünlüğü kullanma cazibesine direnemeyebileceğine dair tehlikeleri ifade ediyor. Bu endişeler haklı mıdır, bilmiyorum. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini istemeyiz. Olmaması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
BÖLGEDEKİ KRİZİN TEMELLERİ DERİN
Lugansk ve Donetsk kentleri, 2014 yılında ülkenin kriz yaşamasını fırsata çeviren ve Rusya'nın desteklediği isyancılar tarafından ele geçirilmişti. Daha sonra 7 Nisan 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti, 27 Nisan 2014'te ise Lugansk Halk Cumhuriyeti adında iki özerk cumhuriyet kurulmuştu. Kiev yönetimi, bu iki devletçiğin Rusya'dan destek aldığını belirtiyor. Ancak Moskova bu durumu reddediyor.
DAĞLIK KARABAĞ KRİZİ
Dağlık Karabağ krizini de değerlendiren Yerhov, "Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara Azerbaycan'ı aktif şekilde destekledi, söz konusu Bayraktar TB2'leri oraya da gönderdi" sorusuna, "Türkiye ile en başından beri bölgedeki durum ile ilgili sürekli görüş alışverişi halinde bulunduk. Neticede 31 Ocak'ta Rusya ve Türkiye'den 60'şar subayın barış mutabakatlarının yerine getirilmesini gözleyecekleri "Ateşkes Rejimini Gözleme Merkezi" çalışmaya başladı" cevabını verdi.