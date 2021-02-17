ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi bütünleme sınavı gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen adaylar, ATA AÖF'ten gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bahar dönemi için ise ders kayıtları başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 8 Şubat'ta başlayan bütünleme sınavı 19 Şubat'ta sona erecek. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre önümüzdeki hafta içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online yapılıyor.

Bütünleme sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresinden açıklanacak.