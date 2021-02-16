Suudi basınından Türkiye'ye alçak saldırı! Kıbrıs'ta işgal...

"Türkiye'nin planları burada bitmiyor" ifadesini kullanan Suudi Arabistan merkezli gazete, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı Libya'dan Körfez'e kadar kurduğu bir dizi ileri askeri üssün parçası olarak gördüğünü aktararak, şöyle dedi:

"Türkiye, Libya'da hem hava hem de deniz kuvvetleri için askeri üsler sağlamaya çalışıyor. Somali'de askeri eğitim üssü kurdu, Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor ve ayrıca Katar'da askeri üssü var."