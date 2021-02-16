Suudi basınından Türkiye'ye alçak saldırı! Kıbrıs'ta işgal...
Yunanistan, 11 Ocak perşembe günü Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE ile Atina'da bir görüşme gerçekleştirdi. Türk düşmanlığı üzerine yapılan toplantıdan günler sonra Suudi basını Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye, Suudi Arabistan basınında Kıbrıs işgalcisi olarak gösterildi.
Doğu Akdeniz ve Ege'deki Türkiye kışkırtmalarının ardından Fransa, İngiltere ve İsrail ile anlaşmalar yapan Yunanistan ardından gözünü Körfez ülkelerine dikmişti. Geçtiğimiz hafta Atina'da yapılan toplantının ardından Suudi Arabistan basınında hedef Türkiye oldu.
TÜRKİYE İÇİN İŞGALCİ İFADESİ KULLANDILAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." dedi.
Erdoğan, Yunan ve Rum tarafının açıklamalarına baktıklarında Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında bir değişiklik olmadığını gördüklerini belirtti.
Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.
Adada geçmişte Türklere yönelik katliamı görmezden gelen gazete, "Türkiye, Kıbrıs topraklarının neredeyse yüzde 40'ını işgal etti. Türkiye, Kıbrıs'ı 'jeopolitik bir rehine' olarak tutmak istiyor." ifadesini kullanarak haddini aştı.
OSMANLI VURGUSU YAPILDI
Haberde, Türkiye'nin bölgede yükselen güç olmasından duyulan endişe dile getirilerek, şöyle denildi:
"Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyeti kurma planlarına hizmet ediyor."
Doğu Akdeniz'deki gerilime değinilirken, "Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs'a hem de Yunanistan'a karşı 'agresif' taktikler uyguladı. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde hidrokarbonları araştırma ve kullanma hakkına meydan okudu." görüşü paylaşıldı.
TÜRKİYE'NİN SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERİ VARLIKLARI
İki devletli çözümün dışında, Ankara'nın Kapalı Maraş'ı açarak "siyasi mesaj" gönderdiği belirtildi. Maraş'ın açılmasının Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğu savunuldu.
"Türkiye'nin planları burada bitmiyor" ifadesini kullanan Suudi Arabistan merkezli gazete, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı Libya'dan Körfez'e kadar kurduğu bir dizi ileri askeri üssün parçası olarak gördüğünü aktararak, şöyle dedi:
"Türkiye, Libya'da hem hava hem de deniz kuvvetleri için askeri üsler sağlamaya çalışıyor. Somali'de askeri eğitim üssü kurdu, Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor ve ayrıca Katar'da askeri üssü var."