Müge Anlı'da aranan İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! "Pes" dedirten paylaşım

ŞOKE EDEN PAYLAŞIM!

Tutuklanan Ayşe Tirsi'nin sosyal medyadaki paylaşımlarda "...İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur'um" ve "Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor, katili çıkmadı diye... Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sen rahat uyursun biz de rahatlarız" ifadeleri dikkat çekti.