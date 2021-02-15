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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki İkranur Tirsi cinayetinde 8 ay sonra itiraf geldi! Müge Anlı’daki İkranur Tirsi cinayetinde 8 ay sonra itiraf geldi!
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan İkranur'un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. İkranur cinayetinden 8 ay sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Tüm aile gözaltına alınırken en yakınından cinayet itirafı geldi. İşte Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 13:00
7 yaşındaki İkranur Tirsi, 27 Haziran'da Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, ortadan kaybolmuş aile İkranur'u bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Köyde yapılan arama çalışmalarının ardından 68 saat sonra İkranur'un cansız bedenine ulaşılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.
İkranur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından İkranur toprağa verildi.
20 kişiden alınan DNA örneği incelenirken, küçük kızın akrabalarından 7 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler sorguya çekilmişti. Edinilen son dakika haberine göre; akrabalarından 5'i serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan Tırsi ve halası Ayşe Tırsi yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi.
AMCA CİNAYET İTİRAF ETTİ
Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur'un dedesi, halaları, amcaları ve kuzeni olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.