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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkranur Tirsi cinayetini Müge Anlı aydınlatmıştı! İkranur'un acılı babası konuştu İkranur Tirsi cinayetini Müge Anlı aydınlatmıştı! İkranur'un acılı babası konuştu
Müge Anlı'nın ATV ekranlarında aylar önce ortaya çıkardığı İkranur Tirsi cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Giresun'da kaybolduktan sonra evinin 7 kilometre uzağındaki Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik İkranur Tirsi'nin ölümünün perde arkası araştırılıyor. İkranur'un acılı babası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 16:39
Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan küçük kızın dedesi, amcası ve halalarının da aralarında olduğu 7 kişinin sorgusu devam ediyor. Ayrıca İkranur'un babası Serdar Tirsi, sosyal medya hesabından, "Devlet acele etmez. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Az kaldı sabır sadece" açıklamasında bulundu.
Bulancak'ın İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde ölü bulundu.
CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA
İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.
20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada küçük kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.