İkranur Tirsi cinayetini Müge Anlı aydınlatmıştı! İkranur'un acılı babası konuştu

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan küçük kızın dedesi, amcası ve halalarının da aralarında olduğu 7 kişinin sorgusu devam ediyor. Ayrıca İkranur'un babası Serdar Tirsi, sosyal medya hesabından, "Devlet acele etmez. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Az kaldı sabır sadece" açıklamasında bulundu.