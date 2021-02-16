TBMM'de HDP'li Beştaş'a tokat gibi sözler: Rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu oldum

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın açılış konuşmasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş ile tartıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal- 2 Harekatı'na ilişkin bilgilendirmenin ardından siyasi partilerin konuşmalarına geçildi.

HDP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş, "Öncelikli Meclis Başkanvekili'ne, onların görevi bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve görüşlerimizi paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

BUNDAN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNUZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU İFADE ETMEK İSTERİM



Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, Meclis'te görev yapan herkesin asli vazifesinin terörizmin kirli propaganda mekanizmasına baş eğmemek olduğunu dile getirerek, "Terörle arasına mesafe koyamayanlar, bölücü katillerin güdümünden çıkamayanlar, karanlık ortaklıklar tesis edip, el ovuşturanlar; bu saatten sonra, milletimizin vicdanında PKK ile aynı muameleyi görecektir. Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözümün sonuna kadar arkasındayım" diyerek sözlerini tekrar etti.