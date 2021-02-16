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TBMM'de HDP'li Beştaş'a tokat gibi sözler: Rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu oldum

, Bakanı ve İçişleri Bakanı 'nun kritik açıklamalarının ardından da önemli detaylara sahne oldu. Teröristlerle dirsek teması kurduğu bilinen 'nin Grup Başkanvekili , TBMM Başkanvekili ’ın yaptığı konuşmayı ‘kabul edilemez’ bulduğunu ifade etti. Bunun üzerine Beştaş’a cevap veren TBMM Başkanvekili Adan ise ‘Konuşmam sırtını ’ye dayayan alçaklara bir cevaptır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim ’ dedi. Adan'ın bu sözleri 'te alkış aldı.

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TBMM'de HDP'li Beştaş'a tokat gibi sözler: Rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu oldum

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın açılış konuşmasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş ile tartıştı.

TBMMde HDPli Beştaşa tokat gibi sözler: Rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu oldum TBMM'DE HDP'Lİ BEŞTAŞ'A TOKAT GİBİ SÖZLER: RAHATSIZLIK DUYDUĞUNUZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal- 2 Harekatı'na ilişkin bilgilendirmenin ardından siyasi partilerin konuşmalarına geçildi.

HDP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş, "Öncelikli Meclis Başkanvekili'ne, onların görevi bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve görüşlerimizi paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

BUNDAN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNUZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU İFADE ETMEK İSTERİM

Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, Meclis'te görev yapan herkesin asli vazifesinin terörizmin kirli propaganda mekanizmasına baş eğmemek olduğunu dile getirerek, "Terörle arasına mesafe koyamayanlar, bölücü katillerin güdümünden çıkamayanlar, karanlık ortaklıklar tesis edip, el ovuşturanlar; bu saatten sonra, milletimizin vicdanında PKK ile aynı muameleyi görecektir. Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözümün sonuna kadar arkasındayım" diyerek sözlerini tekrar etti.

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