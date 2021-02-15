Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları devam ediyor. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için başvuru yapan vatandaşlar, 20 Ocak'ta yazılı sınava katıldılar. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde adaylar sonuçları iple çekmeye başladı. Peki, bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta yani bugün açıklanacak.

Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK