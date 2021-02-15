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Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı

Son dakika haberi... ’ın kentinde askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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