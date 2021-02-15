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Son dakika: Bill Gates'ten korkutan açıklama: Koronavirüsten daha tehlikeli! Ölümler 5 kat artacak

Son dakika haberine göre 'un kurucusu , COVID-19 salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu. Gates, iki büyük problemi karşılaştırdığımızda Covid-19’u sona erdirmenin çok daha kolay olduğunu iddia ederken iklim değişikliği sebebiyle bu yüzyılın sonunda her yıl beş kat fazla ölüm olacağının altını çizdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: Bill Gates'ten korkutan açıklama: Koronavirüsten daha tehlikeli! Ölümler 5 kat artacak

Sansasyonel açıklamalarıyla bilinen 'un kurucusu , "İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak" dedi.

Gates "Pandemi sona erecek. Çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak" ifadelerini kullandı.

Gates "Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok. Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak, hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor" diye ekledi.



'ÖLÜMLER BEŞ KAT ARTACAK'
Gates, mülakatı yapan BBC muhabiri 'ın "Bu biraz tuhaf değil mi? Bill Gates daha fazla hükümet müdahalesi çağrısında bulunuyor. Çünkü Microsoft'u kurarken tüm dünyada hükümetlerle mücadele ettiniz. Mevzuatların yaratıcılık konusundaki manevra kabiliyetinizi sınırladığını söylediniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa inanılmaz bir felaketi önlememiz mümkün değil. Çünkü özellikle ekvatora yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre beş kat daha fazla olacak."

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