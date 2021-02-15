15 Şubat 2021, Pazartesi
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Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

'ın ilçesinde bulunan (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde   üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunarak imha edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Saray ilçesi kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmına, yola gömülü tuzaklanmış EYP tespit edildi. EYP, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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