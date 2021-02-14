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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 14 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

haberleri... 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 104 bin 108 yeni tip koronavirüs (-19) testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 666 olarak kayda geçti. İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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SON DAKİKA HABERİ | son 24 saatte ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre 14 Şubat 2021 Pazar günün, 104 bin 108 -19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaşırken; sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Son dakika! Koronavirüs tablosu açıklandı! Test sayısı ve vaka sayısında düşüş var KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! TEST SAYISI VE VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

5 ŞUBAT

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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