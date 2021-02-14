SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre 14 Şubat 2021 Pazar günün, 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.