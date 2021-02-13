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Son dakika: Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 49 şüpheliden 42'si gözaltında

Son dakika haberine göre merkezli 6 ilde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün dernek faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li parti yöneticileri ile bazı avukatların da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

HDP ve DBP parti binaları ile şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA
Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP il başkanlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında HDP il başkanı ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 18'i tutuklanmıştı.

6 ilde terör örgütü PKK/KCKya operasyon: 49 şüpheliden 42si gözaltında 6 İLDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA OPERASYON: 49 ŞÜPHELİDEN 42'Sİ GÖZALTINDA

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