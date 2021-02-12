Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Hafız Abdullah Nazırlı hoca için Cumartesi günü saat 14.00'da İzzetpaşa Camiinde cenaze namazı kılınacağı ardından da Harput'taki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, 1000 civarında hafız yetiştirmiş ve 5000 civarında insana Kur' an-ı Kerim' i öğretmiştir.