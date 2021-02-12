Son dakika: CHP yandaşı Nasuh Mahruki devlet kurumlarını hedef gösterdi! RTÜK harekete geçti

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen T24, hükümeti hedef göstermek amacıyla yaptığı haberinde İlahiyat Bölümü'ne olan nefretini gözler önüne serdi. Halkı kin ve nefrete sevk etmek amacıyla yapılan bu haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP yandaşı Nasuh Mahruki, skandal dolu sözler kullandı.

MAHRUKİ NEFRETİNİ KUSTU! DEVLET KURUMLARINI AÇIKÇA HEDEF GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve TC'ni dönüştürmek." ifadelerini kullandı. Alenen devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı kendisine 'görev sayan' Mahruki'ye yanıt gecikmedi.





RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin provokatif paylaşımı üzerine Mahruki hakkında suç duyurunda bulunduklarını açıkladı. Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Nerede durduğu,ne olduğu belli olmayan,geçmiş hırslarının esiri olan birinin Devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz.Hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunduk.RTÜK Başkanı ve çalışanları olarak Cumhuriyetimizin,Milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.