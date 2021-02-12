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Giresun'da baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü

ilçesinde baba ve iki oğlu, yeni tip koronavirüs  nedeniyle 24 gün içerisinde hayatını kaybetti. Son olarak hayatını kaybeden için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Giresun'da baba ve iki oğlu 24 gün içinde koronavirüsten öldü

İlçede elektronik alet teknik servis işiyle uğraşan İhsan Mimir (49), Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 19 Ocak'ta, babası fotoğrafçılık yapan Metin Mimir (75) ise aynı hastalıktan 9 Şubat'ta vefat etti.

HAYATA KAYBETTİ

Metin Mimir'in birlikte fotoğrafçılık yaptığı diğer oğlu İlhan Mimir (47) ise koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, babasının ölümünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

İlhan Mimir için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Mimir'in cenazesi, babası ve kardeşinin defnedildiği Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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