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CHP'li İBB'de kadrolaşma skandalı! AK Partili Mehmet Tevfik Göksu o isimleri böyle rezil etti

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Giriş: 12.02.2021 13:28
Güncelleme:12.02.2021 14:17
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki kadrolaşma ve torpil skandallarına ilişkin “Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar..” demişti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın dedikoducu olduğunu belirterek, “Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınız (Ekrem İmamoğlu) söyledi, ben değil” ifadelerini kullandı.
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