Kampanya yalanıyla 6 milyonluk vurgun! Detaylar ortaya çıktı

Hastane yönetimi, SGK'dan ödeme alabilme amacıyla birlikte hareket ederek, resmi belgeleri sahte olarak düzenleyerek SGK'ya sundu. Hastaneye, 5 milyon 822 bin TL ödeme yapıldı. Aralarında hastanenin başhekimi ve sahibinin de bulunduğu 13 sanık, SGK'yı bu yolla zarara uğrattı. Sanıklar, bu yolla zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledi. Ayrıca mevcut olmayan hastalık için vücut bütünlüğüne zarar verme suçu da işlendi.