Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı! Çatılar ağaçlar ve direkler uçabilir
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul için sarı alarm geçen Meteoroloji'nin açıklamasında, "Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtına nedeniyle çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı." ifadelerine yer verildi. A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında Meteoroloji'nin açıklamasını yorumladı. Fırtınanın 75-88 KM'ye kadar çıkabileceğini belirten Ergen, çatı uçmalarının görülebileceğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı." ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'A SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.
"RÜZGAR UYARILARINA DİKKAT EDELİM"
A Haber muhabiri Emirhan Ergen, A Haber canlı yayınında İstanbulluları uyardı.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ergen, "Fırtınanın özellikle İstanbul'da şiddetli olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerdeki çatı uçmaları ve ağaç sökülmeleri yeniden bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Fırtınaın 75-88 KM'ye kadar çıkabileceği ifade edilirken, çatı uçmalarının görülebileceği açıklandı" şeklinde konuştu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.