Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.