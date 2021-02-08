Mahkemeden skandal karar! Firari FETÖ'cüye şirket kıyağı





ALİ ÇELİK ÖRGÜTÜN 3 NUMARASI



Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı Ali Çelik, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu çatı davasında sanık… Örgütün üç numaralı kişisi olarak biliniyor. Bu davada, sanıkların birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Ali Çelik, FETÖ'nün karargâh olarak kullandığı, kara para aklama merkezi Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın da sahibiydi. Pinhan Restaurant davasında da nitelikli dolandırıcılık suçundan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Çelik, Kaynak Holding davasında da sanık… Firari Ali Çelik, halen Londra'da inşaat işleriyle uğraşıyor. 40 milyon liralık malikânede yaşayan Çelik'in Avrupa bankalarında 200 milyon euro parası bulunuyor. Ali Çelik, Londra'da PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunmaya devam ediyor.