Son dakika: Kayseri'de deprem! Türkiye genelinde son depremler
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 13,79 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...