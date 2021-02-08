08 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaretler: Kuveyt, Umman ve Katar...

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı 'nun 9-11 Şubat arasında  ve 'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaretler: Kuveyt, Umman ve Katar...

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

ELE ALINACAK KONULAR
Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

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