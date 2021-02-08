Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaretler: Kuveyt, Umman ve Katar...
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ELE ALINACAK KONULAR
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.
ELE ALINACAK KONULAR
Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.