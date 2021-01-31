Bakan Çavuşoğlu KKTC'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemi konularını ele almak için 1-2 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
GÜNDEM DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak amacıyla KKTC makamlarıyla biraraya gelecektir" denildi.