Bakan Çavuşoğlu KKTC'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak amacıyla KKTC makamlarıyla biraraya gelecektir" denildi.