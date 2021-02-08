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Mutasyonlu koronavirüs bir ile daha sıçradı! Yayılmaya devam ediyor...

Türkiye'de mutasyonlu virüs yayılmaya devam ederken bir ilden daha kötü haber geldi. Sivas’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşlı bir kadına yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Mutasyonlu koronavirüs bir ile daha sıçradı! Yayılmaya devam ediyor...

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde korona virüs testi yaptıran yaşlı kadın, mutasyonlu virüs şüphesi ile Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), korona virüs şüphesiyle test yaptırdı.

Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi.

Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi. Eşinin de koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.

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