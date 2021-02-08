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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan HDP'nin Cizre iftirasına tokat gibi yanıt: Talimatı nereden aldığınızı açıklayacağız

Milletvekili ’ın paylaşımına sert yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı , "Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız" dedi. HDP'li Buldan, Twitter hesabından hendek operasyonları zamanında 'de sivillerin öldürüldüğünü iftirasını atarak bir paylaşımda bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan HDP'nin Cizre iftirasına tokat gibi yanıt: Talimatı nereden aldığınızı açıklayacağız

İçişleri Bakan Yardımcısı , Eş Genel Başkanı 'ın Twitter'dan yaptığı "Cizre" paylaşımına, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı." ifadesiyle tepki gösterdi.





Sosyal medya hesabından Buldan'a yanıt veren Çataklı, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı.

Siz yaktınız, yıktınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çataklı, paylaşımında 'de yapılan yeni konutların yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.

HDP'Lİ BULDAN'DAN İFTİRA
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hendek operasyonları zamanında terör örgütü PKK'nın sık sık başvurduğu siviller öldürüldü yalanını bir kez daha tekrarlayıp Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ne tarih, ne vicdan nede insanlık bu vahşeti unutmaz." ifadelerini kullandı.

HDP YENİ KAMPANYA BAŞLATTI
Öte yandan HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve , bugün "Herkes İçin Adalet" adını verdikleri ve 21 Haziran'a kadar 4 ay süreceklerini söyledikleri yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

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