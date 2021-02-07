07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye 7 ülkeden biri oldu! Kimlik tanımada yeni dönem: Mart ayında hayata geçecek

Türkiye 7 ülkeden biri oldu! Kimlik tanımada yeni dönem: Mart ayında hayata geçecek

BİYOTEKSAN’ın mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayında itibaren ’nda kullanılmaya başlanacak. Halen menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan ; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
ABONE OL
Türkiye 7 ülkeden biri oldu! Kimlik tanımada yeni dönem: Mart ayında hayata geçecek

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan 'nin ilk ürünü yerli tanıma sistemi mart ayından itibaren ile 'nde kullanılmaya başlanacak.

Sistem daha sonra Kriminal Daire Başkanlığı ve birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan ; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

Proje, ile POLSAN) arasında imzalanan Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatıldı.

Bu kapsamda BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, , yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir devreye alınacak. Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA