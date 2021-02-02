Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Bugün Kıbrıs adasında iki toplum, iki halk, iki devlet var. Bunun resmileşmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

DOĞAL KAYNAKLAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kıbrıs'ta gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin gözlemci olabilmesi için adil olması gerekiyor. Hep Rum tarafının hakkını savundular. Türk tarafının hakkını ise yok saydılar. Taraf tutuyorlar" dedi.