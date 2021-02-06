OHAL Komisyonu FETÖ'nün tüm planlarını ortaya çıkardı! İşte örgütün ilk hedefi

Bu evlerin "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" ve "öğrenci"lerden oluşan hiyerarşide faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, her "müdür yardımcısı"nın 3 ila 5 arasında evden sorumlu olduğu ayrıca bu evlerde "öğrenci" adı verilen örgüt mensuplarından sorumlu "öğretmen" denilen ev yöneticilerinin bulunduğu bildirildi. Raporda, örgütün sınav çalışma evlerinin finansmanının ise FETÖ mensubu iş insanlarınca karşılandığı belirtildi.

Evlere yerleştirilecek örgüt mensubunu "mezuncu" adı verilen kişilerin belirlediğine dikkati çekilen raporda, bu evlerdeki örgüt mensuplarının öncellikle KPSS'ye, bu sınavdan yeterli puan alanları da KPSS A grubu sınıflandırma içerisindeki kaymakamlık, uzmanlık, müfettişlik ve denetçilik gibi mesleklere hazırlamaya çalıştığı vurgulandı.