AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır, 19 yıldır olduğu gibi bugün de umudun ve cesaretin simgesidir. Maziden atiye kurulan köprünün kilit taşıdır. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hedeflerin, ideallerin buluşturduğu insanlarız.

Kongrelerimiz bu vesileyle sadece kadrolarımızı değil, kardeşliğimizi de tazeliyor. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.

Gençlerin heyecanı ile emektarların tecrübesini bir arada eritip, geçmişten aldığımız güç ile geleceğe yürüyoruz. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Her gün olmadık yalanlarla bize saldırıyorlar.