OLAYLAR ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNDE

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların öğrenci hareketi olmadığı dile getiren Yaşar Yıldırım yaşananların terör örgütü kontrolünde geliştiğini ifade etti. Yıldırım bu noktada devletin de bu olayların bir terör örgütü yoluyla gerçekleştirildiğini tespit ettiğini söyledi.