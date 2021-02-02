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Burada Allah'a savaş açılmıştır! Polis orantısız gücü teröristlere karşı kullanıyor... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş açıklamalar

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Genel Başkan Yardımcısı 'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım orantısız gücün öğrencilere değil terör örgütü üyelerine karşı kullanıldığını ifade ederken, 'nin resminin yere serilmesine "Burada Allah'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Genel Başkan Yardımcısı ekranlarında yayınlanan programında 'nde yaşanan olaylar ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OLAYLAR ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNDE

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların öğrenci hareketi olmadığı dile getiren Yaşar Yıldırım yaşananların terör örgütü kontrolünde geliştiğini ifade etti. Yıldırım bu noktada devletin de bu olayların bir terör örgütü yoluyla gerçekleştirildiğini tespit ettiğini söyledi.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

Boğaziçi'ndeki olaylarda Türkiye karşıtı olan grupların sahaya indiğini belirten Yıldırım, ve HDP'li vekillerin de olaylara karıştığını söyledi.

ORANTISIZ GÜÇ TERÖRİSTLERE KARŞI!

CHP ve HDP'nin "orantısız güç kullanılıyor" çıkışına değinen Yıldırım, orantısız gücün öğrencilere değil alandaki terör örgütü üyelerini kullanıldığını söyledi.

DEVLET MASUM ÖĞRENCİLERE DİKKAT ETMELİ

Devletin yapması gereken şeyin olaylar esnasında öğrenciler terör örgütünün kontrolüne girmesini engellemek olduğunu söyleyen Yıldırım, bilinmeden gözaltına alınan masum öğrenciler konusunda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

ALLAH'A SAVAŞ AÇILMIŞTIR

Yaşanan olaylarda fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine ilişkin konuşan Yıldırım "Burada Allah'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır." ifadelerini kullandı.

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