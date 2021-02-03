TBMM Başkanı Şentop: AYM'nin TBMM'ye nasihatte bulunması yetki aşımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesine ilişkin, "AYM'nin TBMM'ye nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. TBMM'ye 'bu işe sahip çıkalım' gibi bir tembihte bulunmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim" dedi.
AYM'nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararını da değerlendiren Mustafa Şentop, "Bu kararda hukuki bölümler var görüşler var bunlara prensip olarak katılıyorum. AYM kararı anayasaya göre bağlayıcı. Diğer mahkemelerin uyması lazım, kararın doğruluğu yanlışlığı ayrı tartışma" dedi.
AYM'nin kararında 'siyasi bildiri' denebilecek bir bölüm oldu��unu kaydeden Şentop, "AYM hüküm kısmında TBMM'ye 'şunu yapmalıdır' gibi bir karar vermiş değil. Kararın muhatabı TBMM değil. Burada AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, 'hep beraber bu işe sahip çıkalım' gibi bildiri yapıyor. Bu AYM'nin görev ve yetkileri arasında yok, bilhassa TBMM'ye tembihte bulunması nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır" diye konuştu.
"AYM'YE YAZI GÖNDERECEĞİZ"
AYM'nin kararında TBMM'nin ihlali gidermesi yönünde bir ifade olmadığını kaydeden Şentop, "AYM'ye bir yazı göndereceğiz. AYM kararıyla ilgili tavzih, maddi hata düzeltilmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. AYM kararında kesin hüküm olmadığını ve AYM kararının Meclis'te okutulmasıyla Berberoğlu'nun yeniden dokunulmazlık kazanamayacağını belirten Şentop, "TBMM'ye 'bu işe sahip çıkalım' gibi bir tembihte bulunmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim" dedi.
NE OLMUŞTU?
Enis Berberoğlu'nun ikinci defa yaptığı bireysel başvuruyu görüşen AYM, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, Anayasa'nın 19'uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM'nin 21 Ocak'ta verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararın bir örneği hak ihlallerinin ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
KARAR BİLGİ İÇİN TBMM'YE, HSK'YE, ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİ
Gerekçede, "Başvurucu hakkındaki ihlalin ortadan kaldırılması için, yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu amaçla kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.
Başvurucu hakkındaki hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve ihlal kararının yerine getirilmesinin yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgilileri olduğu ölçüde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevi olduğu belirtilen gerekçede, kararın bilgi için TBMM'ye, HSK'ye, Adalet Bakanlığına gönderilmesine de karar verildiği aktarıldı.