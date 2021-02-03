TBMM Başkanı Şentop: AYM'nin TBMM'ye nasihatte bulunması yetki aşımı

AYM'nin kararında 'siyasi bildiri' denebilecek bir bölüm oldu��unu kaydeden Şentop, "AYM hüküm kısmında TBMM'ye 'şunu yapmalıdır' gibi bir karar vermiş değil. Kararın muhatabı TBMM değil. Burada AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, 'hep beraber bu işe sahip çıkalım' gibi bildiri yapıyor. Bu AYM'nin görev ve yetkileri arasında yok, bilhassa TBMM'ye tembihte bulunması nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır" diye konuştu.