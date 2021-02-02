Batı basını Türk İHA'larını gündeme taşıdı! Nasıl durduracağız?

Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici. Dronelar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar.

İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçaksavar füzelerinin yüksek maliyeti, hem doğal imhaları hem de bilgi, kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.