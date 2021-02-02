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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün, başta bu konuda kabul edilmiş (BM) kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüyle ilgili sorulan soruya yazılı yanıt verdi.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin dün imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatan Aksoy, bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Aksoy, "Kosova'nın söz konusu taahhüdü, başta bu konuda kabul edilmiş BM kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceği ve iki devletli çözüm vizyonuna zarar vereceği açıktır." ifadesini kullandı.

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