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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş değişim mesajı

Son dakika haberleri... Başkanı yaptığı açıklamada, "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş değişim mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün bütün dünyada yaşamış olduğumuz sorunlar bir sistemin içindeki sorunlar değil, ek sistem arayışının getirmiş olduğu sorunlardır ya da yeni bir düzen kurulurken rol almaya, yer kapmaya, güç değişimine yönelik yaşanılan çatışmalardır. Böyle bir dönemde Türkiye, daha güçlü bir pozisyonla söz sahibi ve karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor."

Detaylar gelecek...

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