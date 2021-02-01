01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı

Son dakika: Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı

Son dakikia haberi... Başkan , sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yaplaşımında sanatçı 'nun vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Barış Mançoyu andı BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ MANÇO'YU ANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA