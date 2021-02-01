Son dakika: Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! İstanbul'da bu gece başlayacak ve...
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kritik uyarıda bulundu. Bu gece İstanbul ve çevresinde başlaması beklenen sağanak yağmurlar hakkında milyonlarca vatandaşın tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji İstanbul'da beklenen yağmurların ne kadar süreceğini de açıkladı.
Şubat ayının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı bekleyenler yine istediğine kavuşamayacak. Yaklaşık 10 günlü Meteoroloji tahminlerinde İstanbul'da kar yağışı görülmedi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca İstanbulluyu neden uyardı?
METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA ÇAĞRI
Özellikle kuraklıkla mücadele eden ve kar ile yağmur bekleyen İstanbullulara müjdeli haber geldi. Her geçen gün barajların doluluk oranı artarken, İstanbul'da yağmurların devam edeceği belirtildi.
BU GECE BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, Kıyı Ege'de beklenen çok kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağışların bu gece 22.00'de başlayıp salı gecesi 23.59'a kadar sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, "Meydana gelebilecek sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaş��mda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekir.' bilgisine yer verildi.
4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İÇ VE DOĞU KESİMLERİ BUZLANMA VE SİS BEKLİYOR
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege ile Kütahya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Aydın ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis tahmin ediliyor.