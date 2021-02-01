Son dakika: Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! İstanbul'da bu gece başlayacak ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege ile Kütahya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.