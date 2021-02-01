Kahraman Mehmetçik Aziziye halkının umudu oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Aziziye halkına gıda yardımlarını ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor." denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.