01 Şubat 2021, Pazartesi
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Kahraman Mehmetçik Aziziye halkının umudu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkına gıda yardımlarını ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman , bölge halkının umudu olmaya devam ediyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Kahraman Mehmetçik Aziziye halkının umudu oldu

, 'de terör örgütleri ve rejim tarafından ezilen halka yardımlarını sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesinde görev yapan , halkına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

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