01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gezi Parkı davasında mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi

Gezi Parkı davasında mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi

Gezi Parkı davasında hakkında verilen beraat kararları İstinaf tarafından bozularak yerel mahkemeye gönderilen 9 sanıktan 8’i hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yurt dışına çıkış yasağı” getirdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
Gezi Parkı davasında mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi

. Ceza Dairesi (İstinaf) Gezi Parkı davasına ilişkin 9 sanığa verdiği bozma kararı sonrası dosya davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağrı Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul 30. Ağrı Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenlendi.

Mahkeme sanıklar , , , , , , ve hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirdi. Mahkeme ayrıca 9 sanık arasında yer alan hakkında başka suçtan tutuklu olması nedeniyle bu aşamada herhangi bir tedbir konmasına yer olmadığına karar verdi.

MAHKEME BARKEY VE KAVALA DOSYASINI İSTEDİ

Bozma kararında Osman Kavala ile eski CIA danışmanı 'in İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyasının istenmesi gerektiği ifade edilmişti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi de bozma ilamına uyarak, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dava dosyasının incelenmek üzere kendilerine gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

YARGITAY'DAKİ DOSYA DA İSTENDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca bozma ilamında vurgulanan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisini işgal eden 'na yönelik yapılan . Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın Yargıtay aşamasında olduğu, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinden Çarşı Davasının dosyanın sorulmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararları sonrası, mala zarar vermeden yapılan suç duyurularıyla ilgili bozma kararında yer alan hususları ise yapılacak olan duruşma esnasında değerlendirileceğini vurguladı.

İLK DURUŞMA 21 MAYIS'TA

Mahkeme tensip zaptında, bozma kararı sonrası yeniden görülecek davasının 21 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA