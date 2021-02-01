01 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada suikastçısının Yalova'da yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da yakalanarak, tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'a yönelik Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, "DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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