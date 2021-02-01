Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar! Sanal terörde işbirliği





KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen iki şirketten biri olan Twitter bir kez daha operasyonların merkezi haline dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaretler içeren ilk saldır FETÖ bağlantılı hesaplardan gerçekleştirildi. FETÖ bağlantılı ilk saldırının hemen ardından gerçekleşen ikinci sanal operasyonun arkasından ise CHP çıktı. Sosyal medya teknik uzmanlarının tespitlerine göre ilk tweet CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan atıldı. Bu ilk tweetin hemen ardından FETÖ'cü hesapların da bu algı operasyonuna destek verdiği teknik olarak tespit edildi.