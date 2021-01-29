Son dakika: CHP'den Muharrem İnce'ye "Randevu al gel" mesajı!

BİR MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

Bir süredir partinin çeşitli konulardaki politikalarından rahatsızlık duyan Çelebi ve Aksoy, Kılıçdaroğlu'na 10 Aralık'ta "dar kadroculuk ve ekipçilik" ve "ittifak" eleştirisi içeren bir mektup yazdı. İstifa ederek İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri iddia edilen üç milletvekili yakın takibe alındı.

Parti yönetimi vekillerle birkaç kez bir araya geldi. Son olarak Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis'teki makamında milletvekilleriyle 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından, "İstifa edeceğiniz iddialarına ne diyorsunuz" sorusuna Çelebi, "şu an öyle bir durum yok" yanıtını verdi.