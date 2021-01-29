Firari Galip Öztürk ve Interpol tarafından aranan Derkan Başer Gürcistan'da ortak oldu

BATUM'DA LÜKS HAYAT

Hürriyet'in haberine göre serbest kalmasının ardında ise bir süredir birlikte iş yaptıkları Galip Öztürk vardı. Gürcistan'ın Batum şehrinde bir AVM'ye ortak oldukları öne sürülen ikilinin sanal bahis işini de Gürcistan üzerinden yönettikleri Batum'da yaşayan Türkler tarafından bile biliniyor. Galip Öztürk ve Derkan Başer'in son olarak Batum'da ortak olarak bir otel satın aldıkları da iddialar arasında yer alıyor. Batum'da son derece lüks bir hayat yaşayan Derkan Başer, Bentley bir otomobile biniyor ve aynı zamanda ocakbaşı konseptinde bir restoran işletiyor. Bu restoranın en sık müdavimleri arasında ise Galip Öztürk yer alıyor. Galip Öztürk, Türkiye'den gelen misafirlerini bu ocakbaşı restoranda ağırlıyor.