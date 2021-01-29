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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması! İkinci sevkiyat Türkiye'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den getirilen koronavirüs aşılarının ikinci sevkiyatının bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca " Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması! İkinci sevkiyat Türkiye'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den Türkiye'ye getirilen aşılara ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Çin'den aldığı 50 milyon aşının 3 milyon dozluk ilk partisi gelmişti.. Aşıların laboratuvarlardaki 14 günlük test süreci de tamamlandı. Aşılar testi geçmesiyle ilk aşılama 13 Ocak'ta başlamıştı.Aşıları taşıyan THY'ye ait Boeing 777 tipi uçak dün saat 05.45'te Esenboğa Havalimanı'na inmişti. Özel tasarlanan soğutuculu 17 konteyner içerisinde bulunan aşılar burada 7 tıra yüklenmişti.

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