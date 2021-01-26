Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu. Bakan Selçuk resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı açıklamada "Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 26, 2021
Yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var:
Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli.