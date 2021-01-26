Avrupa'ya Türk SİHA'ları ile gözdağı! Ellerinde böylesi yok

ELLERİNDE BÖYLESİ YOK

Gayri nizami harp veya terörle mücadele gibi operasyonlar için kullanan İngiltere gibi ülkelerin bile ANKA-S/MAM-L veya TB-2/MAM-L mühimmatı gibi ucuz ve etkili bir alternatifi yok. Eğer 3-5 tane terörist veya bir hedef taşıtı ya da bir zırhlı muharebe aracını vurmak isterlerse Reaper-Hellfire-Brimstone üçlüsü kullanmak zorundalar.

Oysa aynı işi biz Bayraktar TB2-ROKETSAN/MAM-L ikilisi ile çok daha ucuza yapıyoruz… Ya da MAM-C, CİRİT, TEBER gibi yeni mühimmatların ilavesi ile tüm SİHA'larımızı çok daha ucuza aynı görevleri yapabilecek seviyeye getiriyoruz. Özellikle Aksungur irtifa sınırı, taşma kapasitesi ve havada kalış süresi ile İngiltere gibi büyük hava gücü olan ülkeler için ideal maliyet-etkinlik sunuyor."