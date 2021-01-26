AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz dönemi final sınavı gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 16-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için net bir tarih verilmedi. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde: